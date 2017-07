13:34, 25 Korrik 2017

Ermal Fataj, 31 vjeçari i dyshuar për vrasjen e turistes ruse me skafin e tij do të qëndrojë 45 ditë në burg. Gjatë kësaj periudhe do të analizohen fijet e flokut që u gjetën në skafin e tij. Dyshimet janë se ato i përkasin 15 vjeçares, Kseniia Roik.

Por vetë skafisti nuk e pranon akuzën, duke thënë se, nëse do të kishte ndodhur një aksident i tillë, do të kishte ndaluar për t’i ofruar adoleshentes ndihmë.

“Nuk kam hasur me mjetin tim atë ditë në ndonjë trup apo në ndonjë send për të kuptuar se kisha aksidentuar njeri. Nëse do të kisha kuptuar për aksident, do të kisha ndaluar dhe do të kisha dhënë ndihmë”, u shpreh Fataj para trupit gjykues.

31-vjeçari gjithashtu kërkoi hetim të drejtë, si dhe bëri thirrje që pjesë e analizave shkencore të mos jetë vetëm skafi i tij, por edhe mjetet e tjera lundruese që ishin në zonën ku ndodhi aksidenti.

“Nuk e kam kuptuar nëse e kam goditur, kërkoj hetim të rregullt. Kërkoj drejtësi”, është shprehur 31-vjeçari.

“I ndaluari kërkoi vetë që të hetohet gjithë veprimtaria dhe lëvizja e skafit të tij atë ditë, ku është i bindur se nuk është mjeti i tij që ka goditur të miturën ruse. Ai kërkoi që jo vetëm skafi i tij, por të gjitha mjetet e lundrimit të asaj dite dhe atij momenti të merren në analizë e të shihen plagët e lëna te trupi i të dëmtuarës”, u shpreh avokati.

Gjatë këqyrjes së mjetit lundrues të 31-vjeçarit, Policia gjeti në helikën e skafit disa fije floku, të cilat janë dërguar për ekspertim në laboratorin e Policisë Shkencore. Do të jetë analiza e ADN-së, e cila do të përcaktojë nëse ato fije floku i përkasin pikërisht turistes ruse.

Kseniia Roik po kalonte pushimet verore në Shqipëri bashkë me nënën e saj dhe si vend për të pushuar kishin zgjedhur zonën e Ksamilit. Adoleshentja mbërriti në vendin tonë pak ditë para se të festonte ditëlindjen e 15-vjetorit, më 17 korrik, shkruan Lapsi.al, transmeton Klan Kosova.

