15:27, 17 Maj 2017

Ka përfunduar takimi mes ambasadorit amerikan, Donald Lu dhe kreut të Partisë Demokratike, Lulzim Basha.

Takimi mes tyre është zhvilluar në zyrën e kryedemokratit dhe ka zgjatur 120 minuta.

Takimi ka nisur pas deklaratës së Partisë Demokratike për sa i përket ecurisë së negociatave.

Ndërkohë mësohet se pas përfundimit me kreun e PD-së, ambasadori amerikan do të zhvillojë një takim me kryeministrin e Shqipërisë Edi Rama.

Me herët është raportuar se Lu është në rolin e negociatorit mes dy palëve politike, shkruan shekulli, përcjellë Klan Kosova.

Interesante