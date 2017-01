20:55, 4 Janar 2017

Kuponi fiskal nuk mund të merrej për asnjë pagesë që kryhej të mërkurën në Komunën e Prishtinës.

Ky problem ishte pasojë e implementimit të sistemit të ri të Intranetit, që bërë me kërkesë të Ministrisë së Administratës e Pushtetit Lokal. E ky sistem po ka telashe.

Ndaj administrata në komunën e Prishtinës ka bërë zgjidhje të përkohshme.

Të njejtin problem e kishin edhe në Komunën e Ferizajt. Por asnjëri prej zyrtarëve këtu nuk pranoi të flas për këtë problem para kamerës. E disa prej punëtorëve i konfirmuan Klan Kosovës se nuk po arrijnë t’i regjistrojnë pagesat në sistem.

Të dhënat për shërbimet e ofruara, po shënohen në një libër edhe në komunën e Gjilanit.

Drejtori i Administrtës së Përgjithshme në këtë qytet Nazim Gagica, po ankohet se nuk u trajnuan sa duhet për këtë sistem.

Në Ministrinë e Administratës dhe Pushtetit Lokal pranuan të komunikojnë veç me postë elektronike. Në këtë formë Blerim Hasani, Udhëheqës i Sektorit të Përgjithshëm, ka thënë se problemet eventuale do të rregullohen me kompaninë implementuese të projektit.

Kronikë e Blerta Ahmetit.

Interesante