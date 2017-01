16:45, 2 Janar 2017

Pjesa e dytë e sezonit me shumë gjasa do ta gjejë Arlind Ajetin me një tjetër ekip.

Mbrojtësi i Kombëtares mund t’i thotë lamtumirë Torinos gjatë merkatos së janarit, në kërkim të një skuadre ku të mund të luajë rregullisht.

Pas Krotones dhe Empolit në Serinë A, mediat përtej Adriatikut së fundmi nuk e përjashtojnë mundësinë që 23-vjeçari të luajë jashtë Italisë.

Sipas të përditshmes torineze “Tuttosport”, Ajeti po vlerëson disa propozime nga kampionate të tjera, por pa dhënë hollësira të mëtejshme.

Ndërkohë, nuk përjashtohet as mundësia që qendërmbrojtësi i përfaqësueses shqiptare të qëndrojë te Torino dhe ta bindë trajnerin Sinisha Mihajloviç për t’i gjetur një vend në 11-shin titullar, shkruan PanoramaSport.

