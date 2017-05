12:32, 6 Maj 2017

Ish-funksionari i lartë i Kosovës, avokati dhe opinionisti, Azem Vllasi deklaron se nëse vendi do të shkojë në zgjedhje të parakohshme, koalicioni i ri paszgjedhor, duhet ndërtuar së paku nga tri parti shqiptare në parlament, plus pakicat.

I ftuar në ‘Alo Mirëmëngjesi’ të Radio Dukagjinit, Vllasi është shprehur se pas zgjedhjeve eventuale as PDK-së e as LDK-së nuk do t’u kishte konvenuar mbajtja ose ndërtimi i formulës së tanishme.

