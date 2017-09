10:00, 13 Shtator 2017

Kryeministri i vendit, Ramush Haradinaj ka ripërsëritur qëndrimin se demarkacioni me Malin e Zi ka gabim edhe se ai do të rishikohet.

Këtë qëndrim ai e dha pas një takimi që pati me bashkëpartiakun e tij tij, ministrin e ri të Infrastrukturës Pal Lekaj.

I pyetur se ambasada e Amerikane sipas raportimeve në media nuk do të përkrah version tjetër të demarkacionit, Haradinaj thotë se çdo ndryshim do të bëhet në koordinim të plotë me mekanizmat ndërkombëtar dhe se ambasada e ShBA-së nuk ka deklaruar se nuk përkrah vendimin e qeverisë.

Kreu i ekzekutivit në mbledhjen e parë ka shkarkuar kryetarin e Komisionit për shënjimin e kufizimit me Malin e Zi Murat Mehën, dhe në vend të tij e emëroi ish-deputetin e LDK-së, profesorin e gjeografisë, Shpejtim Bulliqin, raporton EO, transmeton Klan Kosova.

Bulliqi ishte kundërshtari i madh i marrëveshjes për kufirin duke ofruar edhe dokumente që dëshmonin të kundërtën që kishte konstatuar komisionin shtetëror.

