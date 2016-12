20:27, 25 Dhjetor 2016

Objektivat e kryeministrit, Isa Mustafa, për matjen e territorit të vendit, dikush po mendon se vështirë do të arrihen.

Madje profesori i Hartografisë, Florim Isufi, ka dyshime nëse do të japin një rezultat të drejt, njofton Klan Kosova.

Sipas Isufit ekzistojnë dy lloj mënyra që të behët matja e territorit.

Njëra është me matje në terren, derisa tjetra, softuerike me anë të programeve të ndryshme kompjuterike.

E para sipas tij është vështir e realizueshme pasi kërkon staf të madh po edhe kohë të gjatë.

Veç kësaj, Isufi vlerëson se edhe vendosja e pikave nëpër brezin kufitar me Serbinë do të ishte çështje problematike kur merren parasysh problemet kufitare që Kosova ka me shtetin fqinjë.

E profesori që ka përvojë të gjatë në matje kadastrale thotë se as opsioni i dytë nuk sjelle një rezultat të kënaqshëm.

Kronikë nga Vullnet Krasniqi.

