12:35, 4 Qershor 2017

Kryetari i Partisë Demokratike të Shqipërisë, Lulzim Basha akuzoi sot Edi Ramën se mund të bëjë çdo gjë, përveçse t’i kthejë përgjigje ftesës së tij të hapur për një debat televiziv.

Në vend t’i përgjigjet shqiptarëve për premtimet me të cilat erdhi në pushtet, për Bashën, Rama merret me tuta, karikatura, basketboll.

Sipas Bashës, Rama nuk pranon të bëjë debat televiziv, pasi nuk e bën dot bilancin e qeverisjes së tij para njerëzve.

“E patë sot? Luante basketboll, ka 1 javë e gjysmë që e thërras, ku i ka pensionet e rritura, ku i ka vendet e punës? Asnjë përgjigje. Çitjane, tuta, karikatura, basketboll futboll, por asnjë përgjigje që S’ma ka borxh vetëm mua, por qytetarëve shqiptarë. Ai do vazhdojë se nuk e bën dot bilancin para jush, do vazhdojë me futboll, basketboll çitjane e tuta.” – tha Basha, nga çelja e fushatës në qytetin e Cërrikut.

Sipas kryedemokratit, Edi Rama ka bërë kosh vetëm atëherë kur i ka detyruar shqiptarët që të braktisin vendin.

“Më 25 qershor është radha e shqiptarëve t’i bëjnë kosh Edi Ramës.” – vijoi ai, shkruan Lapsi.al, transmeton Klan Kosova

