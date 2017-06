21:41, 29 Qershor 2017

Sipas rezultateve të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, fitues i zgjedhjeve të 11 qershorit është koalicioni PAN që do të ketë 39 deputetë në Kuvendin e Kosovës.

Por a do të mund ky koalicion me të krijojë Qeverinë e re të Kosovës me Ramush Haradinajn kandidat për kryeministër.

Analisti Petrit Zogaj e sheh një gjë të tillë vështirë të realizueshme.

“Shoh vështirësi që të arrihet një gjë e tillë”.

“Nuk jam shumë i bindur që do të arrihet por ndoshta me një shtyerje, me një “deja-vu”, reprizë të vitit 2014 mund të ndodhë”, ka thënë ai në Zona e Debatit në Klan Kosova.

Në ndërkohë që gazetari Leonard Kërquki ka thënë se PAN-i mund ta bëjë Qeverinë.

Sipas tij, ky koalicion ka siguruar numrat e nevojshëm.

“Certifkimi ka treguar se PAN-i nuk mund ta bëjë Qeverinë se i mungojnë 2 deputetë, pos pakicave jo serbe”.

“Ne e dimë se ata dy deputetë janë gjetur, janë të gatshëm, këta dy deputetë dihet se ku mund të jenë”.

Kërquki ka thënë poashtu se në Kosovë, koalicionet paszgjedhore janë gjithmonë vështirë të arritshme.

“Koalicionet paszgjedhore nuk janë formuar me lehtësi në Kosovë. Dihet si është formuar Qeveria e vitit 2014, pas një tradhtie nga Haradinaj ndaj krahut të luftës, që hyri në koalicion me LDK-në”.

“Tradicionalisht në Kosovë nuk janë bërë kloalicioonet paszhjkedore me lehtësi, kjo edhe për shkak të sistemi zgjedhor në Kosovë pasi jemi në një situatë ku pothuajse të gjitha paertitë janë të barabarta”.

Por ai është shprehur i bindur se PAN-i do ta formojë Qeverinë, me gjithë vështirësitë.

“E shoh me vështirësi por besoj se PAN-i do ta arrijë ta formojë Qeverinë, besoj se nuk do ta bëjë me aq lehtësi sa po pretendon zotëri Haradinaj”.

Në anën tjetër, profesori Rrahman Paçarizi që poashtu është i ftuar në Zona e Debatit në Klan Kosova ka thënë se në formimin e Qeverisë një rol të rëndësishëm luan Lista Serbe.

“Po anashkalohet një faktor i rëndësishëm që është Lista Serbe, e cila është formësuar nga Beogradi, është ndihmuar për të fituar këto vota dhe ka mision të qartë, nëse flasim për qeverinë që do ta bënte koalicioni PAN, atëherë mund të flasim për 39 vota të sigurta”.

“Pa u siguruar votat e Listës Serbe që është e paparashikueshme, nuk besoj që situata është kaq e lehtë. Lista Serbe do të ketë pazar të lartë”.

Por ai ka thënë se është e mundshme që deputetët e AKR-së të votojnë për këtë koalicion.

“Ndoshta janë edhe votat e pakicës jo serbe por që nuk janë të mjaftueshme, ndoshta deputetët e AKR-së mund të kalojnë në këtë anë”.

Derisa sipas njohësit të rrethanave politike, Shkelzen Maliqi, edhe nëse formohet Qeveria nga koalicioni PAN, do të jetë qeveri labile.

“Edhe me 61 vota, është qeveri e dobët, shumë labile. Nuk e di a mundet të marrë vendime të mëdha”.

“Por ka një dallim nga 2014-ta kur kemi pasur bllokadë artificiale sepse në atë kohë këta që tentonin të bënin Qeverinë pa pasur votat, nuk kanë pasur numrat në të vërtetë. Ishte domosdoshmëri të krijohet një koalicion i madh”.

