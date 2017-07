17:08, 4 Korrik 2017

Sindikata e Sektorit Privat të Kosovës bashkë me ekipin e Klan Kosovës kanë bërë inspektimin e disa kompanive lidhur me gjendjen reale të punëtorëve në sektorin privat, njofton Klan Kosova.

“Çka pamë atë ditë kur ishte ditë vikendi dhe temperaturat ishin 40 c0 , ishte më e tmerrshmja kur punëtorët në godinën 20 katërshe te lagjja Lakrishte në 40 gradë celsius punonin pa asnjë mbrojtje në punë , nuk kishin as mbrojtjen e tyre personale, veshja e tyre të çonte mendjen se ata janë në plazh e jo në ndertësë 20 katëshe. Të gjithë këta punëtorë që ne kontaktuam ishin nga Shqipëria me asnjë kontratë pune”, shkruan në komunikatën e SSPK-së.

“Në hapësirat ku duhet vendosur ashensorët ato ishin të hapura pa asnjë mbrojtje . Të gjitha këto që ne i themi i kemi të dokumentuara edhe nga ekipi i Klan Kosovës , që i kishim dëshmitar të këtij inspektimi.”

“Pyesim a ekziston ndonjë mekanizëm që së pakut duhet ruajtur shëndetin e atyre punëtorëve , edhe pse edhe ne si sindikata kemi përgjegjësit tona”.

Në anën tjetër, sa i përket çështjet së punëtorëve të cilët punojnë në temperatura të larta, kryeinspektori i Punës, Basri Ibrahimi, ka thënë se Inspektorati i Punës nuk është kompetent për ta vlerësuar gjendjen klimatike dhe se për këtë ngriten disa Këshille. Ai thotë se vetëm kur këta ekspertë e vlerësojnë gjendjen atëherë inspektorati mund të veprojë.

“Ata nxjerrin përfundime se kur është situata emergjente”, tha Ibrahimi për klankosova.tv

Për më tepër, Ibrahimi e kontestoi ezkistencën e Sindikatës së Sektorit Privat duke thënë se nuk ka një të tillë.

