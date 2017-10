8:51, 20 Tetor 2017

Kryetari i Kuvendit të Shqipërisë, Gramoz Ruçi, i dha kohë ish-ministrit Saimir Tahiri të përgatitet për t’u përballur me kërkesën e Prokurorisë së Krimeve të Rënda për heqjen e imunitetit dhe më pas arrestimin e tij.

Vendimi për heqjen e imunitetit të ish-ministrit të Brendshëm, Saimir Tahiri, do të merret sot në orën 11:00 në Kuvend.

Kërkesa e Prokurorisë së Krimeve të Rënda, e firmosur nga prokurori Besim Hajdarmataj, mësohet të ketë mbërritur në zyrat e Kuvendit rreth orës 14:20.

Por procedurat parlamentare kanë bërë që kreu i Kuvendit, Gramoz Ruçi, të njihet zyrtarisht me të në orën 17:00, ndonëse deputetët e opozitës në Këshillin e Mandateve prej 2 orësh qëndronin në zyrat e Kuvendit për të pritur nisjen e mbledhjes, shkruan Panorama, transmeton Klan Kosova

Sipas demokratëve, çdo kohë që kalonte ndihmonte prishjen e provave në ngarkim të Saimir Tahirit.

VENDIMI

Vendimin e tij për të mos e zhvilluar mbrëmjen e së enjtes, por paraditen e sotme mbledhjen e Këshillit të Mandateve, kreu i Kuvendit, Gramoz Ruçi, e justifikoi me kohën që do t’i duhet ishministrit Tahiri, por edhe anëtarëve të Këshillit të Mandateve për t’u njohur me kërkesën e Prokurorisë për arrestimin e Tahirit.

“Mbasi u konsultova me stafin e Kuvendit lidhur me gjykimin dhe vlerësimin e tyre për nenin 73, pika 2 e Kushtetutës të Shqipërisë, për nenin 288 të Kodit të Procedurës Penale, për nenin 285 të ligjit 35/2017 dhe me Rregulloren e Kuvendit, nenin përkatës, që interpreton mënyrën e veprimit të kryetarit të Kuvendit në raste të tilla, si edhe me precedentët parlamentarë 27- vjeçar, mund t’ju them se sot, brenda ditës, pra brenda datës 19 tetor 2017, dhe në orën 18:30, kam nxjerrë këtë urdhër: Materiali i depozituar pranë Kuvendit nga ana e Prokurorisë së Tiranës t’u vihet në dispozicion brenda ditës së sotme të gjithë anëtarëve të Këshillit të Rregullores, Imunitetit dhe Mandateve.

“Ky material brenda ditës së sotme t’i vihet në dispozicion deputetit Saimir Tahiri. Brenda ditës së nesërme, pra në datën 20 tetor 2017, në orën 11:00, pranë selisë së Kuvendit, kam urdhëruar thirrjen e Këshillit për Rregulloren, Imunitetin dhe Mandatet. Njoftimin e prokurorit të Tiranës dhe të deputetit Saimir Tahiri për vendin, kohën dhe rendin e ditës së kësaj mbledhjeje”, deklaroi Ruçi.

PROCEDURA

Kryetari i Kuvendit, Gramoz Ruçi, deputetët e PS-së Bledar Çuçi, Vasilika Hysi, Klotilda Bushka, Ulsi Manja dhe deputetët e PD-së Eduard Halimi, Gent Strazimiri, Enkelejd Alibeaj, Dhurata Çupi dhe Nasip Naço i LSI-së do të vendosin sot për heqjen e imunitetit të ishministrit dhe deputetit aktual të PS-së, Saimir Tahiri.

Sipas procedurës parlamentare, nëse deputetët e Këshillit të Mandateve do të aprovojnë kërkesën e Prokurorisë për heqjen e imunitetit të Tahirit, një raport me këtë vendimmarrje do t’i kalojë seancës parlamentare. Do të jetë sërish vendimi i kreut të Kuvendit, Gramoz Ruçi, për të mbledhur brenda 24 orësh seancën plenare për të vendosur me votim heqjen përfundimtare të imunitetit të Tahirit. Votimi për heqjen e imunitetittë Tahirit në Parlament do të jetë i hapur dhe pas tij, Prokuroria do të mund të ekzekutojë urdhrin e arrestit për deputetin socialist Saimir Tahiri.

