15:42, 12 Qershor 2017

Edhe pse tradicionalisht korriku dhe gushti njihen si muajt e pushimeve, janë të shumtë ata që zgjedhin të pushojnë edhe gjatë qershorit.

Pasi keni bërë çdo gjë gati, duke filluar nga prenotimin i vendit ku do të qendroni, valixhet , zgjedhja e kostumin të banjos etj etj, shumë prej jush me siguri shqetësohen për ushqimet që kanë lënë pas.

Ok, duhet ta pranojmë që janë femrat ato që kanë një shqetësim të tillë. Por rtikulli i mëposhtëm sjell disa truke inetersant s’i t’i ruani ushqimet ndërkohë që pushoni.

Nëse keni blerë disa karota dhe nuk doni që t’ju prishen, zgjidhja është shumë e thjeshtë, madje do t’ju habisë. Merrni një enë dhe mbusheni me rërë. Zhysni karotat aty dhe mbulojini me rërë derisa të mos duken më. Kur të ktheheni, do të jenë siç i keni lënë. Ky truk vlen gjithashtu për patatet, rrepat dhe panxharin, shkruan Living, përcjellë Klan Kosova.

Sallata jeshile është një ndër perimet që nuk duhet të mungojë në regjimin tuaj ushqimor, sidomos gjatë stinës së verës pasi është ushqim i lehtë dhe ju mban gjithmonë të hidratuar. Nëse keni akoma sallatë jeshile ose lakër të kuqe në shtëpi mos e hidhni,. Mjafton ta grini dhe ta ruani në një kavanoz qelqi.

I njëjti truk vlen edhe për qepët dhe hudhrat e njoma. Nëse doni që ato të rezistojnë sa më gjatë në kohë, futini në një vazo qelqi me pak ujë brenda. Qumështi është një nga ato produkte ushqimore që nuk mungon pothuaj kurrë në regjimin ushqimor tuajin. Vlerat e tij.

