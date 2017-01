23:00, 10 Janar 2017

Kujdesi që duhet të tregojmë ndaj fytyrës duhet të jetë tepër i madh, sidomos kur kemi probleme specifike. Njollat kafe janë mjaft shqetësuese, më së shumti për vajzat, dhe përkeqësohen gjatë stinës së verës. Nuk janë puçrra, as quka, por njolla të errëta që në fund të fundit nuk ka asgjë për t’u shqetësuar. Nuk janë të dëmshme për shëndetin, por do të ishte më mirë që mos të shfaqeshin. Përgatitja e mëposhtme do të trajtojë këtë problem dhe brenda pak ditëve njollat do të jenë zhdukur.

Përbërësit:

½ filxhan uthull molle dhe lëng qepe.

Si të përdorni atë?

Me një pambuk lagni fytyrën me këtë përzierje. Nëse ju tepron mund ta fusni në frigorifer dhe mund ta përdorni për 2- 3 ditë.

Interesante