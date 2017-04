10:30, 18 Prill 2017

Akulli ka një efekt të jashtëzakonshëm në lëkurë: e bën me elastike, redukton rrudhat, ënjtjen dhe rrathët e zinj poshtë syve. Kubikët e akullit të formuar nga ngrirja e një përzierjeje të përgatitur me bimë medicinale do të ishin shumë efikas në këtë rast.

Do t’ju nevojiten:

Gjethe sherbelë

Lule kamomili dhe misri

Majdanoz (të freskët ose të thatë)

Përgatitja:

Merrni një lugë çaji nga secila erz për çdo 200 ml ujë.

I hidhni në një enë me ujë të nxehtë dhe lërini për 2 orë.

Pasi të ftohet, e hidhni përzierjen tek format e akullit dhe lëreni të ngrijë.

Si ta përdorni: