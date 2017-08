23:00, 2 Gusht 2017

Sado emocionues të tingëllojë, seksi në dush nuk është aq i këndshëm në jetën reale sa ç’tregohet nëpër filma apo video pornografike.

Sepse ne të vdekshmëve ndodh të na rrëshkasë këmba ose duart, të na dërrmohet mesi duke u mbajtur te kabina e dushit, të na dalë uji shumë i ftohtë ose shumë i nxehtë dhe meqë uji është lubrifikant i tmerrshëm, duhet të mbajmë edhe atë me vete për t’i bërë gjërat pak më të këndshme.

Por pavarësisht sfidave dhe rreziqeve që mbart, seksi në dush është domosdoshmëri dhe do ta bëni sikur një herë në jetë.

Më poshtë mund të gjeni, pozicionet më të volitshme, që do ju nxjerrin gjallë nga dushi dhe me shpresë me një super-orgazëm, shkruan Lapsi, transmeton Klan Kosova.!

1

Na dilka se uji me presion nuk i bën edhe aq mirë ereksionit të partnerit. Ndaj bëjani gjërat më të thjeshta, lëreni ujin të rrjedhë mbrapa shpinës së tij dhe ndërkohë ju përkëdhelini penisin me duar dhe gjuhë dhe gjithë armët tuaja të fshehta.

2. Përkulja është gjithçka kur vjen fjala tek seksi në dush. Sigurohuni që jeni pozicionuar mirë dhe këmbët nuk do t’ju rrëshkasin, përkuluni duke i drejtuar të pasmet partnerit dhe mbështetuni tek diçka e sigurtë. Ai hyn nga mbrapa me duart e mbështetura tek beli juaj dhe kjo është gjithçka!

3. Përdorni kokën e dushit në favorin tuaj. Ndërkohë që ai ju penetron, drejtojeni ujin drejt vaginës. Do të habiteshit sa mund të ndihmonte një lëvizje e tillë për të arritur orgazmën.

4. Kush tha që e vetmja mënyrë për të arritur orgazmën është penetrimi? E dini çfarë do të ishte edhe më mirë? Ju të lagur që rrëshkisni pjesët intime tek njëri-tjetri. Nuk ka asgjë më speciale se arritja e orgazmës në të njëjtën kohë.

5. Lëreni partnerin të ulet në vaskën e mbushur pak dhe hipni sipër. Me këmbët e vendosura drejt tij dhe duart e mbështetura tek shpatullat, ju jeni shefi! Dhe për ta bërë edhe më eksituese, provoni të bëheni me shumë në pjesën tjetër të trupit.

6. Uleni partnerin/partneren mbi vaskë dhe jeni më të përgatitur se kurrë për t’i bërë seksin oral të një jete. Dhe nëse nuk ndiheni shumë mirë për t’u ulur poshtë, fakti që do jeni regjur në ujë përpara kësaj, do t’ju bëjë të ndiheni më komodë.

Interesante