22:00, 10 Korrik 2017

Jennifer Garner nuk është e lumtur që ish- bashkëshorti i saj, Ben Affleck është duke vazhduar jetën e tij me një grua tjetër.

“Nuk është një situatë e lehtë për Jen”, ka thënë një burim i afërt me aktoren.

Burimi i njëjtë ka thënë se aktorja megjithatë e ka pritur një gjë të tillë se do të ndodhë një ditë, pas divorcit të tyre në muajin prill.

“Ajo e dinte se një gjë e tillë do të ndodhte, Ben nuk mund të rrijë tërë jetën vetëm”, ka thënë ky burim, transmeton Klan Kosova.

E shumë burime të tjera kanë thënë për revistën People kanë thënë se Affleck është në lidhje me Lindsay Shookus, një aferë që duket se ka nisur qysh në vitin 2013, e që aktorja Garner e ka kuptuar në vitin 2015.

Burime të tjera thonë se për Garner do të ishte shumë më e lehtë lidhja e Affleck, nëse ky i fundit do të ludhje me dikë, që aktorja nuk do ta njihet nga përvoja të mëhershme.

Aktori 44 vjeçar Affleck dhe 37 vjeçarja Shookus kanë bërë lidhjen e tyre publike javën e kaluar, kur edhe janë parë në Londër së bashku.

E Shookus që ka një vajzë me ish bashkëshortin e saj, nuk ka takuar akoma fëmijët e Affleck dhe Garner.

Garner dhe Affleck që janë ndarë në vitin 2015, pas 10 vjetësh martesë kanë tre fëmijë, Violet (11), Seraphina (8) dhe Samuel (5).

