18:30, 24 Janar 2017

Në artikujt e mëparshëm kemi treguar që zëri nënës ka një rëndësi jetike në jetën e një fëmije.

Të folurit gjatë shtatzënisë ndihmon nënat e reja të shprehin emocionet , por edhe të vendosin një lloj kontakti të ri me fetusin, i cili mund të reagojë me anë të shqelmave ose ndonjë lëvizjeje tjetër. Por mesa duket zëri i nënës nuk mjaftohet me kaq.

Një studim i kohëve të fundit ka zbuluar se sa më shumë t’u flitet bebeve, aq më shumë përmirësohet aftësia e tyre për të mësuar të flasin më shpejt. Ky studim u udhëhoq nga shkencëtarja e University of Cambridge, Victoria Lang.

Gjatë vëzhgimit të bërë u vu re se valët e trurit të bebeve dhe të nënave, fillonin të përputheshin me njëra-tjetrën në momentin që nëna i këndonte një këngë foshnjës së saj, shkruan Living.al.

Edhe pse mund të duket e çuditshme, bebet pëlqejnë më shumë kur dëgjojnë nënat t’u flasin atyre sesa kur flasin me persona të tjerë. Dhe sa me shumë nënat të komunikojnë me ta, aq më shpejt do të mësojnë të flasin.

Interesante