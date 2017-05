18:45, 30 Maj 2017

Kandidati për Kryeministër Ramush Haradinaj në pyetjen nga një qytetar i “Kodrës së Trimave” se “a i ra pishman që u bë me PDK-në”, u përgjigj kështu:

“Unë s’kam bërë koalicion me PDK prej që ekzistoj në politikë, se s’na ka ardhë puna, s’na kanë ardhë renet, po edhe s’jemi pajtuar në disa tema”.

“Tani situata është ashtu siç është, e dini skenën politike, provova me Vetëvendosjen, pastaj e kom pas plan me shku me Nismën ma tutje, por kjo e ndryshoi gjendjen, unë kam synuar fitore për me udhëheq Qeverinë e Kosovës, pse, sepse të punojë shumë në këtë vend, që ku popul mos të mbetet në mëshirën e gjithkujt”, njofton Klan Kosova.

“Kur erdh ky moment e kom pas zor, çka është interesant nuk e di pse ndodhi kjo, por këta të PDK-së po sillen korrekt”.

“Shumë punë të këtij vendi kanë më shku qysh e ka vlerësu Haradinaj”.

Interesante