15:42, 9 Mars 2017

Normalisht, Luis Suarez përjashtohet për simulimin e dytë absurd brenda një mbrëmje, Barcelona eliminohet për pak dhe Paris Saint-Germain kalon në fazën tjetër të Ligës së Kampionëve me shpirt ndër dhëmbë. Por futbolli rrallë na jep përfundime racionale, kur historia shkruhet, shkruan theguardian, transmeton Klan Kosova.

Suarez mbeti në fushë, Barcelona shënoi gjashtë gola dhe Paris Saint-Germain u turpërua, ndërsa tifozët panë një nga ndeshjet më të vecanta të këtij sporti. Për disa ishte mrekullia e mijëvjecarit, për të tjerët krimi i shekullit. Për të gjithë, një nga ndeshjet më të vecanta të futbollit. Kështu e pa bota.

Lionel Messi merr pozën e mbrëmjes

Luis Suarez nuk ka mjaftueshëm gishta për të përshkruar rezultatin

COME OOOOONNN 💪💪💪💪💪thank you all all all of you VISCA BARÇA and all our supporters 👏👏👏👏👏👏👏 pic.twitter.com/yCRWhVTuXl — Luis Suarez (@LuisSuarez9) March 8, 2017

Megjithëse, jo të gjithë ishin të impresionuar me të

Luis Suarez with a disgusting dive……Ban him? pic.twitter.com/3wdLVxxztn — The Football Terrace (@TheFootballTerr) March 8, 2017

Por duhet admiruar këmbëngluja e tij

PSG didn't know that they were going up against the best divers in the world…Neymar..Suarez Olympic diverspic.twitter.com/zBmUFo9yIU — Jeinny Lizarazo (@Jeinnylizarazo) March 8, 2017

Humbja 5-1 e Arsenal nis të harrohet

Arsenal: nobody does spectacular Champions League exits like us PSG: hold our beer — Tom Williams (@tomwfootball) March 8, 2017

PSG kthehet në La La Land të futbollit

"And the winner is: PSG.

Oh wait… it's Barcelona. You won guys. This is not a joke." 🏆 pic.twitter.com/i1By4So6w0 — Turkish Football (@Turkish_Futbol1) March 8, 2017

Komentatorët e BT dështojnë të mbesin neutral

Neymar nderon Zotin

Toda honra e toda glória pra ti Deus .!! Nada é impossível para quem crê em ti 🙏🏽 A post shared by Nj 🇧🇷 👻 neymarjr (@neymarjr) on Mar 8, 2017 at 3:27pm PST

L’Equipe e përshkruan me një fjalë

La une de «L'Equipe» après l'incroyable exploit du Barça face au PSG https://t.co/O06KebXJSh pic.twitter.com/T5hlumooc9 — L'ÉQUIPE (@lequipe) March 9, 2017

Dhe, po, ndodhi përnjëmend