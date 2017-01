15:06, 23 Janar 2017

Vetëm dje, e diel, është bërë e ditur se pjesë e takimeve në Bruksel do të jenë edhe Presidentit i Kosovës, Hashim Thaçi dhe ai i Serbisë, Tomislav Nikoliq, por ka rreth katër muaj që gazetari dhe njohësi i çështjeve politike, Arben Ahmeti, në një intervistë për klankosova.tv kishte paralajmëruar se diçka e tillë do të ndodhte.

Tani që pjesëmarrja e Thaçit si President në këto bisedime është zyrtarizuar, sipas Ahmetit tregon përse ish-shefi i Qeverisë së Kosovës kishte nguti të bëhej shef i shtetit.

Ahmeti mendon se tash që dialogu po kalon në nivel Presidentësh, edhe shef i delegacionit kosovar automatikisht dhe normalisht se do të jetë Presidenti.

“Kjo ka qenë e ditur dhe një prej arsyeve përse Thaçi ka mësyrë të jetë president”, thotë Ahmeti për klankosova.tv.

Por përse ky ndryshim formacionesh në ekipet negociatore?

“Ky është niveli i fundit u dialogut mes Kosovës dhe Serbisë pa pasur një marrëveshje pranimi ndaj njëri-tjetrit. Pranimi jo domosdoshmërisht shtetëror. Dialogu do të jetë në nivel presidentësh pasi që synohet të arrihet një marrëveshje gjithëpërfshirëse që do të prezantohet si traktat i paqes”, pohon Ahmeti.

“Takimi i tanishëm i presidentëve është parapërgatitje për raundin nivelin e ri. Takimi aktual është si rezultat i dështimit të qeverisë së Kosovës dhe asaj të Serbisë t`i zbatojnë marrëveshjet e arritura. Ndërmjetësuesja e dialogut e do Thaçin në Takim pasi që ka qenë nënshkruesi i marrëveshjeve qoftë në cilësinë e kryeministrit qoftë të ministrit të jashtëm. Marrëveshje që Mustafa nuk po mund t`i shtyjë përpara”.

Edhe analisti politik dhe publicisti, Halil Matoshi, beson se ky rikonfigurim i delegacioneve respektive nënkupton tendencën e arritjes së një pajtimi mes shteteve.

“Dialogu tashti duhet të fokusohet në arritjen e një pajtimi final për t’i shmangur retorikat luftënxitëse dhe provokative duke shkuar në drejtim të nënshkrimit të një Pakti Paqeje, si dokument obligativ për të dyja shtetet. Me vet faktin se janë ftuar Kryeministrat dhe presidentët e dyja vendeve mendoj se dialogu ka hyrë në fazën finale, të përmbylljes”, thotë Matoshi për klankosova.tv.

Ai është i bindur se përfshirjen e Presidentëve në dialog e ka ideuar vet Brukseli.

“Sigurisht që këtë e ka propozuar Brukseli, sepse heshtja dhe topitja e Brukselit zyrtar po reflekton rikthim të viteve ’90 në Ballkan, duke i quar duart nga kryeqyteti europian ballkanasit me shumë problem po mendojnë t’i rikthehen dhunës, gjë që do të ishte katastrofë për të gjithë”.

Kështu, me presidentët në tavolinë Matoshi thotë se bisedimeve disavjeçare të Kosovës me Serbinë po u vije fundi.

“Për rezultate ndonëse – mund të ndodh mrekullia – është herët të flitet, porse dialogu po ecën drejt fundit. Dhe për këtë pajtim të palëve që të ecet drejt finales Serbia duhet të bëjë dy gjëra: 1. Ta heq Kosovën nga preambula e Kushtetutës së saj; 2. T’i anulojë fletarrestet në Interpol, për pjesëtarët e ish gueriles UÇK”.

Më ndryshimin e formës se si do të dialogohet në Bruksel, sigurisht se besohet të ndërrojnë edhe disa nga temat e dialogut.

Arben Ahmeti thotë se tash çështjet pritet të jenë më konkrete.

“Siç është anëtarësimi në OKB dhe anëtarësimi i të dyja vendeve në BE pa e penguar njëri tjetrin. Serbia do të synojë që të fuqizojë asociacionin si etnitet autonom që të kontrolloj Kosovën nëpërmjet tij, ashtu siç bënë me Bosnjën nëpërmjet Republikës Serbe, derisa Kosova do të synojë që procesin ta përdorë për anëtarësinë në OKB dhe mekanizmat e tjerë”.

Por, Ahmeti mendon se me ndryshimin e personave në tavolinë do të duhej të ndryshoheshin edhe disa gjëra tjera rreth dialogut.

“Dialogu aktualisht nuk ka garant”, pohon Ahmeti. “Ne ende nuk e dimë se cila është garanca e SHBA-ve për këtë proces pas ardhjes së Trump”.

“Nëse kemi ngritje të pjesëmarrjes së palëve do të duhej të kishte edhe ngritje të nivelit telehtesuesve. Në këtë rast një negociator që do te mbështetej edhe nga një përfaqësues amerikan dhe një britanik është tepër i nevojshëm”.

Gjithsesi, me përbërjen e re apo të vjetër të tij, nëse dialogu nuk afron drejt pajtimit në mes dy shteteve e popujve ai rezulton të jetë i pakuptimtë.

Prandaj Halil Matoshi për klankosova.tv pohon se “për arritje të paqes, shtetet përkatëse duhet të zotohen se do t’i zbatojnë marrëveshjet e arritura deri më tash dhe do ta përgatisin publikun që t’ia shtrijnë dorën njëra-tjetrës për ta ndihmuar në rrugën e integrimeve euro-atlantike”.

“Përndryshe dialogu i përhershëm për të njëjtat tema s’ka kuptim”.

klankosova.tv