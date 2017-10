22:41, 31 Tetor 2017

Mbrëmja e sonte e Ligës së Kampionëve nuk kaloi pa befasi.

Roma mposhti Chelsean me rezultat 3:0, nderkaq Atletico Madrid sërish nuk arriti të fitojë ndaj Qarabag, me të cilin ekip barazoi me rezultat 1:1.

CSKA e Moskës përmbysi epërsinë e Atletico Madrid në 1:2, ndërkaq me të njëjtin rezultat fitoi edhe Bayern Munchen ndaj Celtic-ut.

Manchester Untied ngadhënjeu ndaj Benfikës me rezultat 2:0, ndërkaq Barcelona barazoi 0:0 me Olimpiakosin.

Paris Saint-Germain deklasoi Anderlechtin me rezultat 5:0, ndërsa Sporting dhe Juventus u ndanë me rezultat baras, 1:1.

