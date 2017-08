11:42, 16 Gusht 2017

Është ndarë nga jeta në moshën 87 vjeçare akademiku, mjeku i njohur kardiolog i cili për një periudhë 10 vjeçare drejtoi Akademinë e Shkencave të Shqipërisë, Ylli Popa. “Pas një gjendjeje të përkeqësuar kronike të shëndetit, u nda nga jeta akademiku Ylli Popa, intelektual i mirënjohur, me veprimtari të shumanshme, të shtrirë në më shumë se gjashtë dekada” bën të ditur Akademia e Shkencave.

Ylli Popa ka qenë deputet i Kuvendit Popullor të Shqipërisë për dy legjislatura si dhe anëtar themelues i Komitetit Shqiptar të Helsinkit.

Ai për vite të tëra, ka qenë edhe mjek i Enver Hoxhës, diktatorit të Shqipërisë deri në ditën e vdekjes.

Ai mori famë publike në verën e vitit ’90 me një artikull të titulluar “në kërkim të kohës së humbur” ku u bë një nga intelektualët e parë që ngritje pikpyetje mbi rregjimin komunist. Ai do të varroset sot me ceremoni në ora 17 00.

