17:30, 17 Gusht 2017

Katy Perry ka njoftuar për një vonesë të vogël në lidhje me datat e saj të turneut në Amerikën Veriore.

Fillimisht, këngëtarja 32-vjeçare kishte caktuar turneun më 7 shtator, por tani do të nisë më 19 shtator, transmeton Klan Kosova.

“Për shkak të vonesave të elementeve kryesore dizajnuese për koncertet e mia, më duhet të shpenzojë edhe disa javë duke u përgatitur siç duhet për shfaqjet për të ndarë një përvojë me të cilën do të jem krenare për ta ndarë me ju. Më vjen keq për çdo shqetësim që kjo ka shkaktuar, por shpresoj që secili që e sheh shfaqjen do të pajtohet që ia ka vlejtur të presë. Koncerti im i parë dot jetë në Montreal më 19 shtator”, tha Perry.

