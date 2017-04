Çerekfinalja në Ligën e Kampionëve mes Borussia Dortmund dhe Monaco, është shtyrë.

Shpërthimi në afërsi të autobusit të gjigantit gjerman ka bërë që Marc Bartra të lëndohet lehtë, ndërsa të tjerët nuk ndjehen mirë.

Për këtë arsye, kjo përballje e garës më elitare të futbollit në Europë do të shtyhet, për të mërkurën mbrëma.

#bvbasm has just been postponed until Wednesday, 12 April 1845 CET. Tickets remain valid. Thanks to everyone involved in the decision.

— Borussia Dortmund (@BVB) April 11, 2017