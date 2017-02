11:52, 22 Shkurt 2017

Ministria e Drejtësisë ka hartuar draftin e udhëzimit administrativ për Mbështetjen financiare të të afërmve të personave të akuzuar nga Gjykata Speciale.

Në këtë udhëzim parashihet që të paguhen shpenzimet e udhëtimit dhe qëndrimit për deri në katër familjarë të një të akuzuari njëkohësisht, për vizita që janë të rregulluara në cdo dy muaj – përvec nëse i akuzuari është i sëmurë, njofton Klan Kosova.

Krejt procesi do të mbikëqyret nga një komision ku do të marrin pjesë zyrtarë të institucioneve, ndërsa familjarët do t’i raportojnë shpenzimet e tyre tek ai.