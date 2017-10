13:13, 13 Tetor 2017

Presidenti shqiptar, Ilir Meta ka deklaruar se marrja e nënshtetësisë shqiptare nga shtetasit kosovar për të përfituar nga liberalizimi i vizave do të mund të sillte pezullim të vizave dhe për shqiptarët.

Kushtëzimin e liberalizimit të vizave të Kosovës me demarkacionin, kreu i shtetit shqiptar e quan një kushtëzim jo të drejtë, pasi Kosova i ka plotësuar të gjitha detyrimet që burojnë nga udhërrëfyesi.

“S’është e drejtë që pas kaq vitesh qytetarët e Kosovës të jenë të vetmit në Ballkanin Perëndimor që të mos i gëzohen liberalizimit të vizave. Po të varej prej meje dhe për dëshirën e institucioneve të tjera të Shqipërisë kjo gjë do të ishte bërë që dje e jo që sot. Kjo nuk është një zgjidhje, as afatshkurtër dhe as afatgjatë për qytetarët e Kosovës”.

Presidenti Meta tha më tej se duhen shtuar përpjekjet për të zhbllokuar çështjen e liberalizimit të vizave, si dhe duhet punuar me mirëkuptim dhe mirëbesim me Malin e Zi, por dhe me BE për çështjen e demarkacionit.

