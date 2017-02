14:54, 22 Shkurt 2017

Një shtatëvjeçar ka humbur jetën, si pasojë e një aksident trafiku.

Rasti ka ndodhur në fshatin Brod të Shtërpcës, ku sipas raportimeve të policisë, ngasësi i një automjeti duke mos iu përshtatur shpejtësisë së lëvizjes dhe kushteve të rrugës ka goditur fëmijën në cilësinë e këmbësorit ku pëson dhe lëndime serioze, njofton Klan Kosova.

Aksidenti ka ndodhur sot në mesditë, teksa fëmija u dërgua në spital për trajtim, personeli mjekësor ka njoftuar se shtatëvjeçari si pasojë e lëndimeve ka ndërruar jetë.

Me urdhër të Prokurorit të Shtetit, trupi i pajetë i viktimës dërgohet për obduksion në Institutin e Mjekësisë Ligjore.

Hetuesit policorë janë duke zhvilluar hetimet lidhur me rastin,ndërsa i dyshuari me inicialet I.H, me urdhër të Prokurorit të Shtetit, ndalohet për 48 orë, njofton Klan Kosova.