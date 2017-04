21:45, 22 Prill 2017

Ajo u nda nga bashkëshorti i saj prej 12 vjetësh, Brad Pitt shtatorin e kaluar. Por duket se Angeline Jolie, e cila ka 6 fëmijë, duket se është gati të nisë një fillim të ri.

41-vjeçarja thuhet se do të vendoset përfundimisht në Kaliforni, duke jetuar në një nga ndërtesat më të mira të qytetit.

Prona me një supërfaqe 700 m2 ndodhet në kodër me një pamje të mrekullueshme të qytetit të Los Angeles dhe fqinj do të ketë Casey Affleck, Natalie Portman, Lauren Graham, Will.I.Am dhe David Fincher, shkruan TCh.

Një shtëpi me 6 dhoma gjumi, 10 banja, shitet me çmimin 25 milionë dollarë, për të cilat thuhet se Jolie është gati ta blejë.

Përveç kësaj, ka një kopësht të madh, një pishinë dhe është e rrethuar nga me gjelbërim dhe burime arkitekturore historike.













Interesante