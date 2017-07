15:03, 1 Korrik 2017

Në këto kohëra të errëta që po jetojmë, ka ende shumë njerëz në mbarë botën që frymëzojnë shpresën dhe besimin në njerëz.

Këta njerëz janë si yje të shkëlqyeshëm në një natë të errët – dhe një nga yjet që shkëlqen më së shumti, është Mohamed Bzeek, transmeton Klan Kosova.

Disa njerëz kanë zemër aq të madhe sa duket e pabesueshme. Një nga këta njerëz është një burrë me një mjekër të madhe me emrin Mohamed Bzeek. Ai është marrë në një detyrë shumë të veçantë në jetë: ai është një baba ushqyes për fëmijët e sëmurë të cilët janë braktisur nga prindërit e tyre.

Normalisht, këta fëmijë do t’i jepnin fund jetës së tyre në një spital, vetëm dhe të braktisur. Por falë Muhamedit, ata marrin dashurinë, forcën, ngrohtësinë dhe gëzimin që meritojnë në muajt dhe ditët e tyre të fundit.

Një pjesë e madhe e ndjeshmërisë së Mohamed për këta fëmijë rrjedh nga kur ai ishte 62-vjeçar dhe u diagnostikua me kancer. Gruaja e tij tashmë kishte vdekur dhe djali i tij ishte i hendikepuar, kështu që duhej të shkonte në spital dhe të përballonte kirurgji pa askënd nga ana e tij.

Mohamed ndihej krejtësisht i vetëm – ashtu si të gjithë fëmijët e braktisur që vizitojnë spitalet çdo ditë.

Në videon e mëposhtme, Mohamed flet për përvojën e tij si një pacient me kancer në spital, për mënyrën se si ai i kupton këta fëmijë dhe për ndjenjat e tyre për të qenë krejtësisht i vetëm.

Shpresoj që të gjithë ta shikojnë këtë video, sepse ne kemi nevojë për më shumë njerëz si Mohamed në botë.

Mohamed vërtet ka një zemër prej ari. Ai u jep fëmijëve që vdesin një ndjenjë sigurie, lumturie dhe gëzimi që nuk do të kishin. Nëse do të ishin më shumë njerëz si Mohamed, bota do të ishte një vend i ndritshëm.