15:45, 27 Janar 2017

Shtëpia e Bardhë ka bërë një gafë të turpshme duke i ngatërruar emrin Kryeministres së Britanisë, me atë të një ylli të pornografisë.

Në një deklaratë që i referohej mediave si udhëzim për agjendën e tyre, emri i Kryeministres Theresa May ishte zëvendësuar me atë të yllit të pornografisë Teresa May, shkruan Independent, njofton Klan Kosova.

Kjo ngatërresë ka ndodhur vetëm pak orë para se Kryeministrja May do takohet me Presidentin e ri të SHBA-së, Donald Trump.

Në deklaratën e lëshuar nga Shtëpia e Bardhë thuhej:

‘’Pasdite presidenti do të marrë pjesë në takim bilateral me Kryeministren e Mbretërisë së Bashkuar Teresa May’’ duke harruar shkronjën ‘’h’’ të vendosej në emrin e saj.

Ndërkaq sipas mediave të huaja, Teresa May është aktore e pornografisë.

