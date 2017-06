16:30, 16 Qershor 2017

Një nga pjesët që i preokupon gratë gjatë shtatzënisë është edhe dukja e tyre.

Natyrisht që me ardhjen e fëmijës, do te shtoni peshë edhe ju dhe rrobat që i keni do të qëndrojnë në dollapin tuaj për nëntë muaj.

Megjithatë secila grua e ka atë qe e quajmë shkëlqimin e shtatzënisë, e çdo gjë do të dukej bukur në to.

Ndërsa për ju që jeni shtatzëna më poshtë ju sjellim disa stile fantastike të rrobave për gra shtatzëna nga koleksioni i bukuroshes Lauren Conrad.

Inspirohuni për dukjen tuaj të ardhshme!

