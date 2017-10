20:00, 2 Tetor 2017

Ferne McCann nuk po e ndalon shtatëzënia që t’i shijojë pushimet e saj.

Ajo shkëlqeu këtë vikend në bikine të kuqe teksa po relakstohej në destinacionin e bukur spanjoll, Majorca.

Ish-ylli i The Only Way Is Essex, 27 vjeçare, është duke pritur një fëmijë me ish-të dashurin, Arthur Collins.

