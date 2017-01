16:19, 3 Janar 2017

Është 2017-a dhe nënkuptohet që duhet bërë pak zhurmë, nis një tekst i Elle.com.

Dhe ashtu sikur tërë viti 2016, zhurma më e madhe është bërë rreth Kim Kardashian dhe prapanicës së saj.

Është grimeri ai që merret me të, ndoshta edhe me organin gjenital të saj, Mario Dedivanovic që me prejardhje është shqiptar.

Më tej teksti vazhdon duke thënë se jini të lumtur për punën tuaj, po që se nuk iu kërkohet që kryeni detyra me duart tuaja, si në fotografitë e më poshtme, transmeton Klan Kosova.



Interesante