11:30, 30 Tetor 2017

Kohët e fundit ai është përfolur shumë për një lidhje me vajzën e zëvendëstrajnerit të Atletiko Madrid, por ai beson se vendin në skuadrën madrilene e ka fituar nga këmbët e tij.

Në intervistë në emisionin “Zona gol” mesfushori i kombëtares shqiptare U-21, Keidi Bare, ka folur për situatën që po kalon dhe të ardhmen e tij.

“Ka qenë një ëndërr për mua që të bëhem pjesë e Atletiko Madrid. Unë i kam hedhur hapat një e nga një dhe shpresoj që të jem pjesë e Atletikos. Këtu ku jam, jam falë këmbëve të mia. Lidhja ime me vajzën e trajnerit Burgos nuk ndikon në vendin tim”, u shpreh Bare.

Futbollisti me origjinë nga Fieri ka folur me besim edhe për lidhjen e tij me ekipin kombëtar, ku në mënyrë indirekte i ka lëshuar një sinjal trajnerit Panucci që edhe ai kërkon një mundësi për kombëtaren.

“Nuk është asnjëherë vonë, ndaj edhe unë e pres ftesën time. Shpresoj shumë të marr një ftesë nga trajneri Panucci. Më saktë do të doja të më jepej mundësia”, tha Bare.

Futbollisti flet me shumë besim për të ardhmen e tij, ndërsa ndihet shumë i motivuar teksa është pjesë e një skuadre si Atletiko, edhe pse nuk hedh poshtë mundësinë që të provojë një huazim.

“Në këtë skuadër ku stërvitem çdo ditë është shumë e vështirë të gjesh hapësirë, por me shumë punë arrihet gjithçka dhe unë një ditë do të doja të isha atje. Kam menduar edhe mundësinë e huazimit në një skuadër, ku të kem më shumë minuta, por aktualisht jam pjesë e Atletikos dhe jam shumë i përqendruar”, u shpreh Kejdi Bare.

klankosova.tv

Interesante