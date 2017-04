0:27, 19 Prill 2017

Ish – kryeministri i Shqipërisë, Sali Berisha ka postuar në rrjetin social, Facebook një mesazh të një qytetari që jeton në Francë dhe që pretendon se në njërën prej radiove kryesore të vendit, thuhet se Shqipëria zë vendin e parë për refugjatë politikë në këtë vend.

Lexoni më poshtë postimin e plotë të Sali Berishës:

Droge dhe azilkerkues nga Shqiperia!

Radio me e degjuar ne France njofton: Shqiperia ze vendin e pare ne France per refugjate politike. Me poshte keni mesazhin e qytetarit dixhital! Sb

Mesazhi i “qytetarit digjital”

Interesante