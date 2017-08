10:48, 10 Gusht 2017

Lufta për shuarjen e flakëve që ka pushtuar këtë muaj mbarë Shqipërisë, duke se po dështon. Kjo për faktin se në gjithë Shqipërinë çdo ditë shënohen shumë raste të zjarreve që bien në pyjet e vendit, madje duke rrezikuar edhe banesa. Ndërkohë, përgjatë dy muajve të fundit, burimet nga Emergjencat Civile bënë të ditur se janë shënuar rreth 700 vatra zjarresh në mbarë vendin.

Pavarësisht kësaj shifre të frikshme, çdo ditë vijojnë e lindin vatra të reja, duke e bërë të pamundur shuarjen e tyre. 13 vatra zjarresh janë shënuar vetëm në 24 orët e fundit. Vatra të reja zjarri çdo ditë dhe të tjera që nuk janë shuar tërësisht.

Përpjekja për shuarjen e tyre është e madhe, ndërsa punonjës të shërbimit zjarrfikës rrezikojnë jetën çdo ditë për të lokalizuar flakët. Por, mungesa e mjeteve logjistike dhe terreni i vështirë është një sfidë e vërtetë për zjarrfikësit. Ndërkohë, me mijëra hektarë pyje janë shkatërruar gjatë këtyre ditëve të nxehta. Pasojat që do të sjellë mungesa e pemëve dhe pyjeve do të jetë katastrofike për vendin tonë, thonë specialistë të ndryshëm. Ndërkohë, ditën e djeshme nën pushtetin e flakëve kanë qenë qarku i Gjirokastrës, Tiranës, Lezhës, Elbasanit, Fierit, Durrësit dhe Beratit.

QARKU DIBËR

Zjarri në fshatin Madhesh, bashkia Burrel, ka qenë aktiv duke rrezikuar dhe një banesë. Zjarrfikësit të mbështetur nga forca ushtarake kanë shkuar në vendngjarje dhe kanë vënë situatën nën kontroll pranë banesave, por vatra e zjarrit vazhdon të jetë e ndezur. Në Zerqan, bashkia Bulqizë, kanë qenë aktive 2 vatra zjarri. Bashkë me zjarrfikësit janë angazhuar edhe forca vullnetare si dhe forca të shërbimit pyjor, të cilët po punojnë për të izoluar zjarrin në një terren të thyer malor.

QARKU LEZHË

Në Malin e Rrencit, Shëngjin, bashkia Lezhë ka rënë zjarr në një sipërfaqe me pisha. Zjarrfikësit së bashku me forca të ushtrisë dhe të bashkisë kanë shuar zjarrin. U dogj një sipërfaqe rreth 5 ha me shkurre dhe pisha. Janë riaktivizuar vatrat e zjarrit pranë Kishës së Shën Ndout në bashkinë Kurbin. Zjarrfikësit, së bashku me banorë të zonës dhe forca ushtarake kanë shkuar në vendngjarje, por për shkak të terrenit të thyer malor e kanë pasur të pamundur për të vepruar. Është ndërhyrë edhe me helikopter për të lokalizuar vatrat e zjarrit.

QARKU TIRANË

Në fshatin Mushqeta, në afërsi të Tunelit të Krrabës ka vazhduar puna e forcave zjarrfikëse për të shuar zjarrin e rënë në pyllin me shkurre dhe dushqe. Zjarrfikësit janë mbështetur edhe nga fora ushtarake si dhe një helikopter. Vatrat e zjarrit janë izoluar përkohësisht. Operacioni është në vazhdim. Zjarri i rënë në fshatin Cikallesh, bashkia Kavajë ka qenë aktiv edhe ditën e djeshme.

Zjarrfikësit së bashku me banorë të zonës kanë shkuar në vendngjarje, por për shkak të terrenit të vështirë ka qenë e pamundur për të vepruar. Eshtë ndërhyrë me helikopter dhe vatrat e zjarrit janë ulur, ndërkohë vazhdon operacioni për shuarjen e zjarrit. Në Malin e Derjes pranë fshatit Shëngjergj të bashkisë Tiranë kanë pasur vatrat zjarri aktive. Zjarrfikësit, punonjës së Zonave të Mbrojtura dhe forca ushtarake kanë punuar për shuarjen e zjarrit, por ka qenë e pamundur shuarja për shkak të terrenit të thyer malor dhe erës.

QARKU ELBASAN

Në qytetin Librazhd ka rënë zjarr në një sipërfaqe me shkurre dhe pisha. Zjarrfikësit së bashku me 30 forca ushtarake kanë punuar për izolimin e vatrave. Zjarri është shuar plotësisht pas ndërhyrjes me helikopter. Në fshatin Gjinar, bashkia Elbasan ka rënë zjarr në një sipërfaqe me shkurre dhe pisha. Zjarrfikësit kanë ndërhyrë por për shkak të terrenit të thyer malor dhe sipërfaqes së madhe të zjarrit nuk është mundur që zjarri të izolohet. Janë dërguar në ndihmë edhe forcave ushtarake dhe operacioni është në vazhdim.

Ndërkohë, një situatë alarmante është krijuar nga zjarret në Dërstilë të Elbasanit, në orët e mesditës, pasi flakët i janë afruar shumë banesave. Emergjenca Civile ka bërë thirrje që të nisë menjëherë evakuimi i banorëve. Ministria e Brendshme njoftoi se zjarri që kishte shpërthyer në fshatin Gjinar kishte djegur një sipërfaqe me shkurre dhe pisha, por po vazhdonte të zgjerohej. Zjarrfikësit kanë ndërhyrë, por për shkak të terrenit të thyer malor dhe sipërfaqes së madhe të zjarrit nuk kanë mundur ta izolojnë. Në ndihmë të punonjësve vendorë kanë shkuar dhe forcat ushtarake.

Emergjencat Civile

Zjarret e shumta që po përfshijnë Shqipërinë kanë krijuar një gjendje të vështirë dhe pasojat do të jenë të rënda. Ajo që shpesh thuhet në media, pohohet edhe në raportin e fundit të Bashkimit Evropian, sipas të cilit Shqipëria ka mungesë të menaxhimit të të dhënave. “Ka progres, deri diku, me ministritë e linjës në ngritjen e zyra të informacionit dhe menaxhimit të emergjencave civile, por nuk ka pasur progres në nivel lokal dhe rajonal”, thuhet në raport.

Po kështu në raport vijohet të theksohet se kapaciteti i institucioneve për menaxhimin e emergjencave civile është i ulët. “Kapaciteti institucional dhe bashkëpunimi midis institucioneve të mbikëqyrjes duhet të forcohet për të siguruar veprim të efektshëm ndaj situatave të emergjencës”, nënvizohet në raport.

Po ajo që është më e rënda është fakti se Bashkimi Evropian në raportin e vet për Shqipërinë e ka cilësuar sektorin e emergjencave civile, si një nga sektorët ku abuzohet më shumë me fondet publike. “Keqmenaxhimi i fondeve publik lidhet kryesisht me emergjencat civile, pagesën e detyrimeve të prapambetura dhe kontrata punësh publike, furnizime e shërbime”, theksohet në raport./shekulli

Interesante