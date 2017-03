17:03, 3 Mars 2017

Qeveria e Shqipërisë ka prezantuar strategjinë kombëtare antikanabis, që sipas kryeministrit Edi Rama do t’i japë zgjidhje përfundimtare këtij fenomeni.

Parandalimi që në fazat e para është fokusi i planit ku bëjnë pjesë një sërë institucionesh, përfshirë edhe shërbimet inteligjente, ndaj Kryeministri u kujtoi drejtuesve të lartë të policisë përgjejsitë që kanë.

“Çdo parcele do ketë persona përgjegjes dhe personat përgjegjës do mbajnë përgjesi me kokën e tyre. Nëse konstatohet mbjellje nuk do jenë më në radhët e policisë, janë pjesë e dobët korruptimit të policisë”, tha Rama.

Rama u ndal edhe tek tema e preferuar e ditës, domosdoshmëria e reformës në drejtësi dhe për këtë, iu referua një vendimi absurd të Gjykatës së Vlorës.

“Gjykata e Vlorës, një qytet me vlera turistike, qytetarët e të cilit me taksat e tyre nuk shpronësojnë dot një karburant në mes të Lungomares me vendim gjykate, si mund të ndodhë kjo?”, tha ai.

Ndërkohë sa i takon kanabisit, ministri Tahiri shprehu besimin se historia suksesit në Lazarat, do të përsëritet në gjithë Shqipërinë, raporton TCH, përcjellë Klan Kosova.

“Ne pa diskutim do e fitojmë! Siç fituam në Lazarat vitin e parë, këtë vit pa diskutim ne do e fitojmë në çdo centimetër katrorë të Republikës së Shqipërisë, luftën me kanabisin. Deri ditën e fundit të detyrës sime do kemi mbyllur përfundimisht kapitullin 20 e kusur vjeçar të Shqipërisë së kultivuar me kanabis”, deklaroi ministri.

Interesante