21:52, 12 Mars 2017

Shqipëria importoi armë në vlerën e shtatë milionë dollarëve gjatë vitit 2015, tregojnë të dhënat e Institutit Ndërkombëtar të Paqes së Stokholmit. Armët e importuara gjatë 2015-ës kanë si vend origjine Gjermaninë. Sipas regjistrit tregtar, bëhet fjalë për dy helikopterë të llojit EC145.

Me Gjermaninë, Shqipëria duket se thyen trendin e viteve të fundit, kur Franca mbizotëron si eksportuesi kryesor i armëve pavarësisht se në sasi të vogla.

Të dhënat tregojnë se gjatë 2012, 2013, dhe 2014-ës Franca ka shitur armë në Shqipëri në vlerën e 15, 7 dhe po shtatë milionë dollarëve, për një total prej 29 milionë dollarësh. Edhe këtu flitet për helikopterë, katër të llojit Cougar.

Në vitet 2003 dhe 2005 ka qenë Italia vendi i origjinës së armëve të importuara.

Pas viteve `90, importi i armëve ishte mjaft i vakët, në një shumë totale prej 75 milionë dollarësh, dhe ku Franca mbetet furnizuesi numër një, me 29 milionë dollarë, e ndjekur nga Kina me 26 milionë dollarë, Gjermania me 11 milionë dollarë dhe Italia me nëntë milionë dollarë.

Që prej vitit 1950, e deri më sot, Shqipëria ka importuar armë në vlerën e 2.8 miliardë dollarëve me Kinën që mbetet furnizuesi kryesor. Kina na ka shitur armë në vlerën e rreth 2.2 miliardë dollarëve, nga 2.8 miliardë që është totali.

