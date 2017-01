13:13, 20 Janar 2017

Gjatë 24 orëve të kaluara mbi vendin tonë ka mbizotëruar mot me vranësira të çrregullta që janë shoqëruar me reshje të dobta, kryesisht në vendet malore reshjet kanë qenë në formë dëbore.

Të gjithë akset rrugore kombëtare janë të qarkullueshme, disa akse rurale pjesërisht me zinxhirë, shkruan Top Channel.

QARKU LEZHË – Në qarkun e Lezhës të gjitha akset rrugore kombëtare dhe rurale janë të qarkullueshme pa probleme. Vetëm fshatrat Nenshejt dhe Lajthizë të Njësisë Administrative Orosh vazhdojnë të jenë të bllokuara nga reshjet e dëborës.

QARKU SHKODËR – Aktualisht në shkallë Qarku nuk ka pasur reshje shiu dhe dëbore. Akset rrugore të bllokuara janë: Qafë Thore – Theth ; Kryezi – Iballë (Fushë Arrëz), po punohet për hapjen e tyre. Ndërsa akset rrugore të kalueshëm me zinxhirë janë: Tamarë – Vermosh; Hadroj – Qafë – Benë; Fushë Arrëz – Qafë Mali – Fierz ; Fushë Arrëz – Qafë Shllak; Qafë Çelë – Pukë – Fushë Arrëz; Bardhet – Kryezi; Shkodër – Bregu Lumit – Theth ; Laç Vau Dejës – Qafë Çelë – Pukë ; Iballë – Bardhet Probleme me energjinë elektrike kanë disa fshatra në Njësinë Administrative Pult dhe Temal

QARKU KUKËS – Akset rrugore kombëtare Kukës, Has dhe Tropojë janë të qarkullueshme pa zinxhirë. Ndërsa akset rrugore të bllokuara në bashkinë Kukës janë ata të Njësisë Administrative Arrën, me gjithë fshatrat përbërës dhe Njësisë Administrative Topojan. Në bashkinë Tropojë të bllokuara mbeten akset rrugore të Njësisë Administrative Lekbibaj, me fshatrat Curraj i Epërm, Salcë, Palcë dhe Gjonpepaj; të Njësisë Administrative Tropojë e Vjetër, me fshatrat Treshnjevë, Papaj, Gegaj si dhe të Njësisë Administrative Bujan, me fshatrat Lëkurtaj e Selimaj. Po punohet për hapjen e këtyre akseve rrugore, për lidhjen e fshatrave me qendrën.

QARKU KORÇË – Akset rrugore kombëtare qarkullohen pa zinxhirë. Akset rrugore të kalueshëm me zinxhirë janë Korçë – Dardhë; Korçë – Voskopojë; Ersekë – Leskovik; Liqenas – Dogana – Goricë; Korçë – Dogana – Kapshticë.

Nga qarqet e tjera të vendit nuk raportohet për probleme.

