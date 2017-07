15:23, 20 Korrik 2017

Kanë kaluar vetëm 24 orë e bashkëpunimi mes Bletës dhe Mc Kreshës ka arritur t’i mbledh mbi 200 mijë klikime origjinale në youtube, njofton Klan Kosova.

Kënga “Ikim” e punuar në studion DIEZ në krye me Bini Nebihu, e me tekst të shkruar nga Bim Bimma, duket se do të jetë një hit që do të dëgjohet jo vetëm këtë verë, por edhe më gjatë.

Kujtojmë që Bleta ka hyrë vonë në tregun muzikor, por këngët e saj tashmë njihen për publikun.

Interesante