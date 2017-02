23:00, 15 Shkurt 2017

Pjesa më e madhe e rasteve të prekura nga Ebola në tërë botën, janë shkaktuar nga një pjesë shumë e vogël e pacientëve.

Sipas një studimi, të publikuar në Proceedings of the National Academy of Sciences, tregon që afërsisht dy të tretat e rasteve (61%) janë shkaktuar nga 3% të personave të infektuar.

Fëmijët dhe personat e shtyrë në moshë kishin më shumë gjasë të shpërndanin sëmundjen.

Këto të gjetura besohet që do të ndihmojnë në të ardhmen në qoftë se ka ndonjë shpërthim të ardhshëm të kësaj epidemie.

Më shumë se 28,600 persona janë infektuar me Ebola gjatë periudhës 2014-2015 në Afrikën Perëndimore, me ç’rast 11,300 persona kanë vdekur.

Interesante