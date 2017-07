12:41, 23 Korrik 2017

Shpend Ahmeti, kryetari i komunës së Prishtinës, ka paralajmëruar se do ta padisë për shpifje Partinë Demokratike të Kosovës.

Ky reagim erdhi pas konferencës së degës së Partisë Demokratike në Prishtinë, të cilët thanë se Vetëvendosje në Prishtinë ka punësuar 486 njerëz me kontrata të veçanta.

“Të gjithë këta janë militantë të VV-së të udhëhequr nga gangsteri – paramilitar, Dardan Molliqaj”, tha më herët Bujar Cakolli, sekretari i kësaj dege.

“PDK, Veseli dhe Thaçi duhet me kuptu që me rrena e shpifje nuk munden me ndërru rezultatin”, ka thënë Ahmeti në reagimin e tij.

“Këto shpifje po i bëjnë përmes njerëzve të panjohur që të mbrohen nga paditë”.

“Por kësaj radhe paditë do të jenë edhe për PDK edhe për zyrtarin e partisë”.

