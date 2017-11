23:12, 2 Nëntor 2017

Kandidati për kryetar të Prishtinës, Shpend Ahmeti, i cili po rikandidon edhe një herë për këtë post, thotë se votat nuk i ka marrë vetëm në emër të Lëvizjes Vetëvendosje.

“Dikujt i pëlqen ideja se unë jam më liberal, dikujt i pëlqen ideja që unë e konsideroj Prishtinën dhe shpesh më thonë: “Ti po flet për një koncept europian, por a është Vetëvendosje aty?”, ka thënë Ahmeti në Analizën Lokale në Klan Kosova.

“Nuk do të ishte e mundshme fitorja jonë pa Vetëvendosjen, por është e vërtetë që ka pasur edhe shumë votues të papërcaktuar të cilët më shumë janë identifikuar me mua sesa me Vetëvendosjen”.

“Shpesh na kanë sulmuar se ‘A është Shpendi ky që është, apo Shpendi i Vetëvendosjes?’. Kjo është një ndërthurje në mes dyjave”.

“Në momentin që jam zgjedhur kryetar dhe në momentin që do ta vazhdoj mandatin e dytë, për mua primare është Prishtina”.

“Jam kryetar i të gjithëve”.

“Unë i kam qëndrimet e mia personale, por natyrisht se e përfaqësoj Vetëvendosjen, natyrisht se pajtohem me socialdemokracinë”.

klankosova.tv

Interesante