20:28, 30 Mars 2017

Kryetari i Prishtinës, Shpend Ahmeti, ka pranuar se në jahtën e përfolur ka pirë kafe me bashkëshorten e tij dhe me disa miq tjerë që po ashtu ishin me bashkëshortet e tyre.

”Unë jam i gëzuar për shkak se qytetarët më mbajnë në një standard më të lartë të llogarive”.

”Nuk jam person që ndjeki lluksin e as që shpenzoj para”.

“Një fotografi është shndërruar në një sulm, është fotografi që kam shëtitur me familjen time”, ka thënë Ahmeti gjatë një interviste në Jeta në Kosovë.

“Është dashur të kem më shumë kujdes”.

”Ka pasur grupe të ndryshme të njerëzve aty, jahta ka qenë një atraksion”.

”Disa persona më kanë ftuar për kafe dhe për një çast kam hipur për një pije. Nuk e dija nëse ishte ajo e Devollëve apo e dikujt tjetër”, ka thënë Ahmeti, njofton Klan kosova.