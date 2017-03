18:44, 23 Mars 2017

Kryetari i Prishtinës Shpend Ahmeti, ka thënë se kërcënimet dhe dhuna nuk i ndalin Lëvizjen Vetëvendosje.

“Krejt ata që e kundërshtojnë Lëvizjen dhe nuk pajtohen me qëndrimet tona besoj që së paku e kanë të qartë një gjë, me kërcënime e dhunë nuk na e ndërrojnë mendjen e as që na ndalin”, ka shkruar Ahmeti në profilin e tij në Facebook, njofton Klan Kosova.

“Vetëm se na e forcojnë bindjen për rrugën përpara”.

Ahmeti iu ka referuar sulmit të Agron Kabashit, aktivistit të Vetëvendosjes, i cili ka ndodh mbrëmë në rrugën “Muharrem Fejza” në Prishtinë.

klankosova.tv

