23:33, 2 Nëntor 2017

Kryetari aktual i Prishtinës që po rikandidon për këtë post, Shpend Ahmeti, ka thënë se në tetorin e vitit të ardhshëm do të ndërtohen pesë shkolla, edhe në lagjet ku nuk ka shkolla fare, pavarësisht se kush e fiton Prishtinën, njofton Klan Kosova.

“Vlera e përgjithshme tatimore në Komunën e Prishtinës nuk ka ndryshuar”.

“Është fatura e njëjtë që e kemi pasur në vitin 2013”, tha Ahmeti në Analizën Lokale të Klan Kosovës.

Ai theksoi se ajo çfarë ka ndodhur është balancim apo nivelizim, dhe kjo është ajo çfarë janë munduar të bëjnë.

“E kemi barazuar barrën tatimore”.

“Nuk është e drejtë të kërkojmë prej atyre që i kanë punët më së keqi ta paguajnë një pjesë të madhe. Po flasim për diku rreth shtatë milionë euro barrë tatimore”.

“Cilat janë shkollat që punojnë në tri ndërrime? Ma thoni një!”, tha Ahmeti, duke thënë se shkolla “Elena Gjika” është shkolla e fundit që ka pasur tri ndërrime, dhe tani edhe ajo i ka dy.

“Nuk reduktohet arsimi në mure, në tulla”.

“Nëse këta tjerët paskan qenë të suksesshëm në ndërtim të shkollave, atëherë pse jemi të fundit në rezultatet arsimore?”.

“Sepse nuk kanë investuar në arsim, nuk kanë investuar në kurrikulë, nuk kanë investuar në çështje të tjera më të rëndësishme për shkollën”.

Ahmeti pohoi se i kanë ndërtuar 102 kabinete të fizikës, kimisë dhe biologjisë, prandaj rezultatet e maturës së vitit të kaluar kanë qenë dukshëm më të mira.

“Ne dëshirojmë që politikat publike t’i bazojmë në fakte”.

“Prishtina ka nevojë edhe për pesë shkolla të cilat tashmë i kemi nënshkruar me Bankën Botërore, që do të bëhen me konceptin PFI”.

Ai njoftoi se këtë koncept po e bën edhe Tirana dhe se e kanë marrë nga Kroacia dhe Gjermania.

“Ato pesë shkolla do të fillojnë të ndërtohen në tetor të vitit të ardhshëm. Janë obligim i komunës, pa marrë parasysh kush fiton – ato do të ndërtohen”.

“Dhe ato kanë të bëjnë me lagje ku nuk ka shkolla fare”.

“Një shkollë do të ndërtohet në Veternik, një në Sofali, ndërsa nga një do të ndërtohet edhe në Arbëri, Kalabri dhe Mati 1”.

“Do të shtojmë edhe numrin e çerdheve”.

“Një në Bardhosh, ku po mundohemi ta ndërtojmë çerdhen e parë multietnike, ku do të ketë edhe fëmijë shqiptarë edhe fëmijë serbë, në bashkëpunim me organizatat ndërkombëtare”.

Ahmeti kërkoi që të flitet “përtej tullave” dhe insistoi se janë në rrugën e duhur.

Interesante