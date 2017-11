23:50, 2 Nëntor 2017

Kryetari aktual dhe kandidati për mandatin e dytë, Shpend Ahmeti, i ka përmendur projektet e përfunduara dhe ato në përfundim e sipër për Prishtinën, ndërsa për çështjen e ndërtimit të stadiumit ka thënë se sa i përket atij, do të e dërgonte në referendum, njofton Klan Kosova.

“E mira e kësaj është që ne nuk po fillojmë prej zeros”, tha Ahmeti në Analizën Lokale të Klan Kosovës.

“E kam një buzëqeshje në fytyrë, sepse me të vërtetë e shoh të ardhmen e mirë të Prishtinës”.

“I përfunduam disa projekte që na kanë zënë një hapësirë buxhetore”.

“Uji – 5 milionë euro, TVSH-të për autobusë – 2.7 milionë euro, Termokosi – 3.8 milionë euro, edhe një milion e kemi që ta përfundojmë këtë projekt”.

“Neve na lirohet një hapësirë buxhetore që të mendojmë për projektet tjera”.

Ai përmendi parkingun nëntokësor te Fakulteti Filologjik, për të cilin projekt tha se është gati dhe se është përgatitur studimi i fizibilitetit.

“Nga çfarë kam parë prej Qeverisë Haradinaj, nuk kanë as interes, nuk kanë as disponim që të hyjnë në garë me Prishtinën”.

“Mendoj që në këto dy gjëra përfitojnë të dyja palët”.

“Kur kalon Ligji për Prishtinën, i shkon plus Ramush Haradinajt si kryeministër, por ia përmirëson jetën edhe qytetarëve të Prishtinës”.

“Kur Qeveria e kalon Pallatin e Rinisë dhe e qet në Kuvend, u shkon plus të gjitha partive politike që e votojnë dhe është në të mirë të gjithë sportistëve të Prishtinës”.

Për rrugën prej katedrales që dërgon tek Hoteli “Grand”, Ahmeti tha se do të mbyllet, sepse është e paraparë me hartën zonale.

“Aty do ta bëjmë një park qendror dhe një shëtitore të bukur, si dhe një parking nëntokësor me të cilin pastaj mund të lidhet me shesh”.

Për Stacionin e Autobusëve, Ahmeti theksoi se është projekt i përfunduar dhe një investim diku rreth 80 milionë euro, që kërkon involvimin e sektorit privat.

“Në këtë stacion multimodal parashihet që të vijnë autobusët nga qytetet e tjera”.

Diskutimin për stadiumin nëse duhet ndërtuar në Drenas apo Prishtinë, Ahmeti e quajti “të kotë”.

“Pse mos ta gjejmë një model që na kushton zero cent?”.

“Po të më pyesnit mua, do ta kisha qitë në referendum çështjen e stadiumit, sepse është çështje madhore”.

“Qytetarët e kanë një lidhje emocionale me stadiumin e Prishtinës”.

Sa i përket investimeve, Shpend Ahmeti potencoi se është tepër e rëndësishme që ta fusin në funksion edhe sektorin privat.

“Nuk mund ta shohim sektorin privat si armik të interesit publik”.

“Ndonëse duhet ta mbrojmë interesin publik, po ashtu duhet t’ua ofrojmë mundësinë të tjerëve që të investojnë”.

