11:33, 14 Shkurt 2017

Shoqata e Naftëtarëve të Kosovës është duke mbajtur kuvendin e parë për vitin 2017.

Kryetari I kësaj shoqate, Fadil Berjani ka falënderuar ministrin e Financave, Avdullah Hoti për heqjen e akcizës, njofton Klan Kosova.

Ai ka bërë me dije se Kosova e ka marrë çmimin për reformat ë të bërit biznes, duke kërkuar më tej përmbylljen e procesit të fiskalizimit në mënyrë që asnjë pikë karburanti të mos ketë në Kosovë pa arka fiskale.

“E di që ka gatishmëri të plotë nga ju për këtë proces. Së bashku duhet ta caktojmë një datë të përbashkët ku do ta përfundojmë këtë proces”, ka thënë Berjani.

Kurse Blerim Grainca – deputet i Parlamentit të Kosovës nga LDK dhe pjesë e komisionit për ekonomi ka thënë se janë duke punuar bashkë me Ministrinë e Tregtisë dhe Industrisë që në vend të ketë naftë me kualitet krahas standardeve të kërkuara.

“Deri në fund të majit kjo çështje do të mbyllet, keni durim”, ka thënë ai.

“Në fund të majit do të kemi një ligj që e rregullon këtë gjë”, ka thënë Grainca.



Kurse kryetari i Odës Ekonomike të Kosovës, Safet Gërxhaliu ka thënë se naftëtarët me punën e tyre dhe bashkëpunimin me institucione e kanë kthyer besimin te qytetarët.

Ai ka thënë se edhe sot është duke u dëshmuar se kjo shoqatë nuk është kundër ligjit.

