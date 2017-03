21:39, 1 Mars 2017

Pas disa muajve përgatitje intentsive dhe trajnimeve të stafit të Qendrës Kryesore të Mjekësisë Familjare (QKMF), me ndihmën e OBSh-së dhe OJQ-së PEN, si dhe në bashkëpunim me Drejtorinë Komunale të Arsimit, ka filluar faza e parë e projektit “Për nxënës të shëndetshëm”, njofton Klan Kosova.

Ky projekt u dedikohet nxënësve të shkollave të Prishtinës, me ç’rast çdo javë në secilën shkollën do të shkojnë staf profesional mjekësorë, që do të kenë si qëllim në vete edhe edukimin e fëmijëve për shëndetin, e jo vetëm kontrollin apo intervenimin.

Kjo nismë bëhet në mënyrë që t’i vetëdijesojmë nxënësit qysh në moshën e hershme për përgjegjësitë që kanë në raport me shëndetin ashtu, që t’i parandalojnë problemet eventuale shëndetësore në të ardhmen, njofton Klan Kosova. Secila Qendër e Mjekësisë Familjare do të formojë ekipe me nga dy persona, ku përfshihet një mjek familjar apo stomatolog dhe një infermiere apo asistente e stomatologjisë.

Temat që do t’iu ligjërohen nxënësve nga ky staf profesional, do të përzgjedhen varësisht moshës që kanë nxënësit.

Fillimisht, projekti po testohet në 3 shkolla, meqë së shpejti do të nisin vizitat sistematike. Tutje, do të vazhdohet në secilën shkollë të Prishtinës, me të gjithë nxënësit nga klasa e parë deri në klasën e nëntë.

Drejtoria për Shëndetësi dhe Mirëqenie Sociale në Komunën e Prishtinës falënderon stafin mjekësorë për angazhimin maksimal në këtë drejtim, duke iu dëshiruar suksese në vazhdimin e këtij projekti, njofton Klan Kosova.