Djali i ish-kryeministrit të Shqipërisë, Sali Berisha, Shkëlzeni, është paraqitur sërish pasditen e sotme në Komisionin Hetimor për CEZ ku ka paraqitur një kërkesë që deputeti socialist Taulant Balla të mos jetë kryetar i këtij Komisioni.

Por kërkesa e tij është hedhur poshtë, dhe duke mos bërë betimin, u mbyll edhe mbledhja e sotme e Komisionit.

Pas dështimit të Komisionit Hetimor për CEZ, djali i ish­kryeministrit Sali Berisha, Shkëlzeni, është shprehur se ajo çfarë po ndodh me këtë komision është një teatër. Gjithashtu ai tha se akuzat ndaj tij janë të sajuara.

Shkëlzen Berisha u shpreh se lidhur me këto akuza ai ka ngritur padi penale në Gjykatë, duke u shprehur se nëse anëtarët e komisionit kanë prova kundër tij, t’i paraqesin ato në Gjykatë, shkruan gazeta Shekulli.

“Ajo që po ndodh lart është qesharake. Një kryetar që është i dënuar, përmend Kodin e Procedurës Penale vetëm për dëshmitarin. Sikur ky kod të mos ekzistojë për anëtarët e komisionit. Unë dorëzova një kërkese për largimin e tij nga komisioni, por ai tha kjo kërkesë është hedhur poshtë. Ndërkohë që kjo kërkesë u dorëzua për herë të parë. Kjo është qesharake. Unë kam ardhur gjithmonë këtu dhe kam zbatuar ligjin, pavarësisht gjithë teatrit politik që këta po bëjnë. Unë nuk kam lidhje me personat e përmendur. Nuk kam qenë askund me ta. Dhe nuk më lidh asgjë me ta. Unë nuk do ta lë me kaq”, tha ai.

Duke thënë se ka zgjedhur rrugën ligjore për t’iu shkëputur këtij “teatri politik”, Shkëlzeni shtoi: “Kam ngritur padi penale në gjykatë. E gjitha kjo po ndodh për shkak të një shpifësi. Unë nuk e kam problemin për të bërë dëshmi, dhe për këtë po shkoj në gjykatë. Nuk mund të jap dëshminë time përballë një personi që është në konflikt interesi. Jo vetëm se ka patur gjyq me mua, por ai vazhdon shpif nëpër media. Këta që janë këtu mund të vijnë t’i bashkëngjiten procesit gjyqësor, dhe le të sjellin aty provat që kanë”.

Ndërkohë duke iu përgjigjur interesit të mediave, Shkëlzen Berisha pranoi se do të paraqitet në mbledhjen e Komisionit Hetimor për CEZ sa herë të jetë e nevojshme

